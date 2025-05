Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen den US-Sänger Smokey Robinson (The Miracles) durch vier ehemalige Haushälterinnen hat die Polizei in Los Angeles Ermittlungen aufgenommen. Sie untersuche »aktiv strafrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit William Robinson alias ›Smokey Robinson‹«, erklärte die Polizei am Donnerstag (Ortszeit). Zuvor hatten vier Frauen eine Klage gegen den 85jährigen Motown-Sänger eingereicht. Die Frauen verklagen Robinson auf mindestens 50 Millionen Dollar (44,6 Millionen Euro) Schadenersatz. (AFP/jW)