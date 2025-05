Juan Karita/AP Photo/dpa

Ein Protestmarsch unabhängiger Bergbaukooperativen hat das Zentrum der bolivianischen Hauptstadt La Paz am Donnerstag nachmittag (Ortszeit) zwischenzeitlich lahmgelegt. Mehrere Hauptstraßen waren dem Fernsehsender AD zufolge an diesem »Chaostag« gesperrt. Die Kooperativen protestierten für eine Stärkung der Genossenschaften und gegen den »Mangel an Diesel und Dollar«, erklärte Galo Piza, Vizepräsident der Föderation der Bergbaukooperativen im Norden von La Paz (Fecoman), gegenüber der Nachrichtenagentur Efe. (jW)