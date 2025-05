Schwerin. Der deutsche Volleyballmeister SSC Palmberg Schwerin hat Nationalspielerin Mia Kirchhoff verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt die 20jährige vom Ligakonkurrenten USC Münster und soll das Team auf der Diagonalposition verstärken. Vertragsdetails gab der Verein nicht bekannt.

Kirchhoff sei »eine der absoluten Schlüsselspielerinnen in der diesjährigen Mannschaft von Münster« gewesen, sagte SSC-Cheftrainer Felix Koslowski. In der Hauptrunde belegte sie mit 373 Punkten Rang sechs in der Topscorerliste. Ihre ersten Schritte im Leistungssport machte Kirchhoff beim ASV Senden und landete über den VC Olympia Münster beim USC. Im Finale des DVV-Pokals wurde sie trotz der Niederlage gegen den Dresdner SC zur wertvollsten Spielerin des Spiels (MVP) gewählt. (sid/jW)