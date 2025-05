Frankfurt am Main. Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt baut langfristig auf Trainer Dino Toppmöller. Zwei Tage vor dem entscheidenden Spiel um den Einzug in die Champions League am Sonnabend beim SC Freiburg hat der Verein ein Zeichen gesetzt und die Fortsetzung der Zusammenarbeit bekanntgegeben. Toppmöller (44), der seit Sommer 2023 bei der Eintracht an der Seitenlinie steht, verlängerte seinen bis zum Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag vorzeitig bis 2028.(sid/jW)