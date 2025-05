Las Vegas/Toronto. Die Edmonton Oilers haben das Halbfinale der Stanley-Cup-Playoffs erreicht. Die Kanadier nutzten ihre erste Chance in der Serie mit den Vegas Golden Knights mit einem 1:0 nach Verlängerung und setzten sich in der Best-of-seven-Serie mit 4:1 Spielen durch. Mit seiner Torvorlage in der achten Minute der Overtime hatte Leon Draisaitl entscheidenden Anteil am Oilers-Sieg. Den Treffer erzielte Kasperi Kapanen. Für Draisaitl war es der zehnte Assist in den laufenden Playoffs. Zusammen mit seinen sechs Treffern kommt er auf 16 Scorerpunkte und liegt damit ligaweit auf Platz drei. Ein starkes Comeback feierten unterdessen die Florida Panthers. In der Viertelfinalserie gegen die Toronto Maple Leafs ging der Titelverteidiger durch ein 6:1 mit 3:2 in Führung. Nach dem 0:2-Rückstand war es für die Panthers, die in den Finals 2024 gegen die Oilers 4:3 triumphiert hatten, der dritte Sieg in Serie. (sid/jW)