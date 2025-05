jW

Die Sonne kommt raus. Der Mensch wird freundlicher, vergisst die Sorgen des Winters. Gleichwohl dürfen wir Fans die Probleme nicht aus den Augen verlieren: Die Meisterschaftssaison geht an diesem Wochenende in ihren letzten Spieltag. Zeit, Bilanz zu ziehen. In den vergangenen Monaten habe ich zahlreiche Gespräche mit meinen Mandanten, den Fußballfans, geführt. Oder ich habe bei Rechtshilfeveranstaltungen über Fanrechte diskutiert. Deutlich wurde, dass für die Fans vor allem vieles schlechter geworden ist. Schaut man sich den Koalitionsvertrag der neuen Regierung an, verheißt die Zukunft nichts Gutes.

Repressalien gegenüber Fußballfans haben in dieser Saison weiter zugenommen, wobei Polizei und Innenpolitiker immer kreativer werden. Kaum ein Spiel in den oberen Ligen ohne Drohnenüberwachung. Einkesselungen am Bahnhof und Verbote, den Weg zum Stadion selbständig zu wählen, sind an der Tagesordnung. Mehr szenekundige Beamte (SKB) sind am Start, versuchen, Fans zu Spitzeltätigkeiten zu überreden. Von steigenden Übergriffen und Polizeigewalt nicht zu schweigen. Fast gewinnt man den Eindruck, die Polizei ginge gegen Spielarten organisierter Kriminalität vor, nicht gegen ganz normale Fußballfans.

Auch von der abgewählten Ampel kam nichts, obwohl sie versprochen hatte, die »Datei Gewalttäter Sport« zu reformieren. Im neuen Koalitionsvertrag nun hat die Polizei mehr Befugnisse als zuvor, Bürgerrechte werden zunehmend eingeschränkt.

Es ist also so: In der kommenden Saison werden Fans erneut ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen müssen. Das Stadion sei kein rechtsfreier Raum, heißt es. Stimmt. Ich sage: Zeigt in den Kurven mit Transparenten und Tapeten, was wichtig ist. Vernetzt euch vereinsübergreifend. Kämpft gemeinsam für eure Fanrechte. Meine Unterstützung habt ihr.

»Sport frei!« vom Fananwalt.