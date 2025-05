Kyodo News/IMAGO Neue Allianzen: Lateinamerikanische Staatschefs wollen Beziehung auf Augenhöhe mit China (Beijing, 13.5.2025)

Die Abhängigkeit Lateinamerikas von den Vereinigten Staaten ist nicht alternativlos. Das ist das Signal, das vom Treffen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) mit China in Beijing am Dienstag ausgeht. Längst steigt die Bedeutung von Akteuren aus anderen Weltregionen für die CELAC-Länder, gerade als Handelspartner. Der Kurs der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegenüber Lateinamerika scheint diese Entwicklung nun noch zu beschleunigen.

Für China bedeutete das Treffen einen Erfolg. Inmitten des Zollkrieges mit der US-Regierung machte Beijing einmal mehr deutlich, dass das Interesse an einer Vertiefung der Beziehungen zur Volksrepublik in vielen Teilen der Welt groß ist. In seiner Rede zur Eröffnung des Treffens streckte der chinesische Präsident Xi Jinping den lateinamerikanischen Ländern die symbolische Hand aus. Den 33 CELAC-Staaten bot er an, »im Angesicht der geopolitischen Turbulenzen« und des »zunehmenden Gegenwinds aus Unilateralismus und Protektionismus« zusammenzuarbeiten. China und die Länder Lateinamerikas und der Karibik seien »wichtige Mitglieder des globalen Südens«, so Xi weiter. »Unabhängigkeit ist unsere ruhmreiche Tradition, Entwicklung und Wiederbelebung sind unser natürliches Recht und Fairness und Gerechtigkeit unser gemeinsames Streben.«

Vor zehn Jahren kamen die Außenminister der teilnehmenden Länder zum ersten Mal zum CELAC-China-Forum zusammen. Dass das Treffen in diesem Jahr, insgesamt das vierte seiner Art, von besonderer Bedeutung war, zeigte nicht nur die Teilnahme von Staatschef Xi. Mit Luiz Inácio Lula da Silva aus Brasilien, Gabriel Boric aus Chile und Gustavo Petro aus Kolumbien waren gleich drei dem linken Lager zugerechnete Präsidenten aus Südamerika nach Beijing gereist.

Petro, der derzeit den Vorsitz der CELAC-Staatengemeinschaft innehat, erklärte in seiner Rede, die Menschheit stehe vor dem Dilemma »kooperieren oder untergehen«. Die Welt, so Petro weiter, sei von »Fragmentierung, geopolitischen Spannungen, Kriegen, Umweltzerstörung und Ungleichheit geprägt«. Angesichts dessen wolle die CELAC mit allen sprechen – »horizontal, nicht vertikal«, und »frei von Autoritarismus und Imperialismus«. Der chilenische Präsident Boric sagte, dass es »jetzt an der Zeit ist, einen qualitativen Sprung in den Wirtschaftsbeziehungen mit China zu machen«. Dabei sei jedoch von grundlegender Bedeutung, »dass die Grundsätze des gegenseitigen Respekts und der Anerkennung der Besonderheiten jeder Nation und ihrer Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben«, betonte er.

In den vergangenen Jahrzehnten hat China als Handelspartner Lateinamerikas stetig aufgeholt. Heute steht die Wirtschaftsmacht an zweiter Stelle hinter den USA. Für so bedeutende Volkswirtschaften wie Brasilien, Chile, Uruguay oder Peru ist die Volksrepublik bereits der wichtigste Partner. Dabei betrug das Handelsvolumen im vergangenen Jahr das erste Mal mehr als 500 Milliarden US-Dollar – rund 40mal mehr als noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Hinzu kommen allein bis 2023 Hunderte chinesische Infrastrukturprojekte, die teils gigantische Dimensionen haben. So eröffnete die Volksrepublik im vergangenen Jahr den Megahafen Chancay in Peru, über den künftig ein großer Teil des Handels zwischen Südamerika und China mit geringeren Transportzeiten abgewickelt werden soll.

In Beijing sagte Xi am Dienstag nun eine neue Kreditlinie in Höhe von rund 8,25 Milliarden Euro zu – etwa die Hälfte der Zusagen von vor zehn Jahren. Zudem versprach er, die Importe aus der Region zu erhöhen, und versicherte, dass China seine Unternehmen zu mehr Investitionen ermutigen werde. Kolumbiens Außenministerin Laura Sarabia betonte: »Wir müssen die Diversifizierung der Märkte angehen. Heute senden wir von Beijing aus die Botschaft an die Welt, dass wir Schwesterregionen sind.«

Gleichzeitig warnten Vertreter der CELAC davor, die Abhängigkeit von den USA einfach gegen eine von China einzutauschen. So sagte der chilenische Präsident Boric, für seine Regierung bedeute Souveränität die »freie Entscheidung darüber, mit wem und wann wir Handel betreiben möchten«. »Wir wollen uns nicht für den einen oder den anderen entscheiden müssen.« Brasiliens Lula betonte, das »Schicksal Lateinamerikas« hänge »nicht von Präsident Xi Jinping ab, es hängt nicht von den Vereinigten Staaten ab, es hängt nicht von der Europäischen Union ab. Es hängt einzig und allein davon ab, ob wir groß sein oder klein bleiben wollen.«

Brasilien, das gemeinsam mit China Teil der BRICS-Staatengruppe ist, ist der wichtigste Partner der Volksrepublik in Lateinamerika. Knapp die Hälfte der Waren im Wert von 240 Milliarden US-Dollar, die China im vergangenen Jahr von den CELAC-Ländern gekauft hat, kam aus der größten Volkswirtschaft Südamerikas. Um die Handelsbeziehungen noch weiter auszubauen, unterzeichneten Lula und Xi am Rande des Gipfels mehrere Abkommen in den Bereichen Landwirtschaft, Kernenergie und technische Zusammenarbeit in Höhe von fast fünf Milliarden US-Dollar.