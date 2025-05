Dolores Ochoa/AP Photo/dpa

Etwa 120 Waorani-Ureinwohner haben am Dienstag vor dem Verfassungsgericht der ecuadorianischen Hauptstadt Quito gegen Regierungspläne zur Ausweitung der Ölförderung im Amazonasgebiet protestiert. Ein Gericht hatte Vertretern der Waorani 2019 recht gegeben und das Agieren von Ölfirmen in einem ihnen zugesprochenen Gebiet in den Amazonasprovinzen Pastaza, Napo und Orellana untersagt. In einem offenen Brief forderten die Demonstranten mehr Mitspracherecht. Sie befürchten zudem eine Zerstörung ihres Lebensraumes. (jW)