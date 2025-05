Nyon. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer leitet das Europa-League-Endspiel zwischen dem englischen Fußballrekordmeister Manchester United und dem Ligarivalen Tottenham Hotspur. Das gab die Europäische Fußballunion bekannt. Die Partie wird am 21. Mai in Bilbao ausgetragen. Zwayer hatte zuletzt schon das Halbfinalrückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (2:1) gepfiffen. (dpa/jW)