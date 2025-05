Die in den 90er Jahren bekannt gewordene Nadja »Naddel« Abd el Farrag ist einem Bild-Bericht zufolge gestorben. Sie sei wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag am Freitag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben, berichtete das Blatt am Montag. Abd el Farrag hatte vor einigen Jahren in ihrer Autobiographie öffentlich gemacht, an einer Leberzirrhose zu leiden. Ihr früherer Lebensgefährte Dieter Bohlen hatte schon vor über 20 Jahren in einem Buch darüber berichtet, dass ihre langjährige Beziehung durch den Alkoholkonsum seiner Partnerin belastet gewesen sei. Die gebürtige Hamburgerin Abd el Farrag präsentierte beim Privatsender RTL 2 von 1999 bis 2000 die Erotiksendung »Peep!«, war später Teilnehmerin im RTL-»Dschungelcamp« und bei »Big Brother«. (dpa/jW)