Unter dem Motto »Jetzt Pläne schmieden« lädt Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) vom 6. bis 20. September 2025 zum Probewohnen ein. Ausgewählte Teilnehmer können zwei Wochen lang kostenfrei in einer möblierten Wohnung leben und dabei Stadt, Menschen und berufliche Perspektiven im Osten Brandenburgs kennenlernen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Von einst mehr als 50.000 Einwohnern habe die Stadt derzeit etwa 24.000 Bewohner. Die Tendenz sei steigend, sagte Julia Basan vom Bereich Wirtschaftsförderung. Die Stadt benötige aber weiterhin mehr Bewohner, insbesondere Fachkräfte.

Das Projekt richtet sich an Rückkehrinteressierte, Berufspendler, Fachkräfte und Selbständige, die sich einen Umzug nach Eisenhüttenstadt vorstellen können. Neben Unterkunft und Freizeitprogramm erwarten die Gäste auch Einblicke in lokale Unternehmen, etwa durch Praktika. Die Bewerbungsphase läuft bis Anfang Juli. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular gibt es den Angaben zufolge Ende Mai unter www.jetzt-pläne-schmieden.de. Auch in anderen Städten wurde schon zum Probewohnen aufgerufen, etwa in Guben, Eberswalde (Barnim), Frankfurt (Oder) und Görlitz. (dpa/jW)