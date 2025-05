Madrid. Xabi Alonso soll den spanischen Fußballrekordmeister Real Madrid schon bei der im Juni beginnenden Klub-WM in den USA als Trainer anführen. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Demnach soll der ursprünglich bis 30. Juni 2026 gültige Vertrag des 43jährigen bei Bayer Leverkusen vorzeitig zum 31. Mai aufgelöst werden. Die Saison in Spanien endet am 25. Mai, Real startet am 17. Juni in Miami gegen Al-Hilal in die Klub-WM. (sid/jW)