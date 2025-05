Sunrise/Dallas. Die Florida Panthers haben in der Viertelfinalserie der Stanley-Cup-Playoffs den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger gewann das vierte Duell gegen die Toronto Maple Leafs mit 2:0 und sorgte damit auf heimischem Eis für das 2:2 in der Best-of-seven-Serie. Carter Verhaeghe (16.) brachte Florida im ersten Drittel in Führung, Sam Bennett (53.) besorgte den Endstand. Zudem überzeugte Torhüter Sergei Bobrowski mit 23 Paraden, er blieb zum fünften Mal in den Playoffs ohne Gegentreffer. Spiel fünf findet in der Nacht zu Donnerstag in Toronto statt. Zudem schlugen die Dallas Stars in ihrer Serie gegen die Winnipeg Jets zurück. Nach der 0:4-Niederlage in Spiel zwei gewann Dallas das dritte Duell der Serie zu Hause mit 5:2. Spieler des Spiels war der Finne Mikko Rantanen mit drei Scorer-punkten. (sid/jW)