Neu-Delhi. Der indische Superstar Virat Kohli hat im Format Test Cricket seinen sofortigen Rücktritt angekündigt. Test Cricket gilt als wichtigste und angesehenste Austragungsform des Sports. Dabei handelt es sich um Länderspiele zwischen zwei Nationalmannschaften, die Duelle dauern bis zu fünf Tage. In Indien ist Cricket sowohl Volkssport als auch der maßgebliche Profisport. Seit 2011 bestritt der mittlerweile 36jährige, der als einer der besten Schlagmänner in der Geschichte des Spiels gilt, für die Nationalmannschaft 123 Tests und erzielte dabei 9.230 Runs. 30 Mal gelangen Kohli mindestens 100. Sein letztes Testmatch bestritt er im Januar in Sydney gegen Australien. Von Juni bis August bestreitet die indische Nationalmannschaft fünf Begegnungen in England. (sid/jW)