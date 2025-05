Wuhan. Ein Forschungsteam von der Chinesischen Universität für Geowissenschaften in Wuhan hat herausgefunden, dass binnen zwei Millionen Jahren nach dem großen Massenaussterben von Arten vor 252 Millionen Jahren bereits wieder stabile Ökosysteme entstanden sind. Das betrifft Regionen in der Nähe von Flüssen. Die Forscher stellten ihre Ergebnisse in einer Vorabveröffentlichung auf der Onlineplattform eLife vor. Demnach bezeugen Fossilien von Pflanzen und Spuren grabender Tiere bis zu mittelgroßen Fleischfressern ein komplexes Nahrungsnetz. Bislang waren Fachleute davon ausgegangen, dass die Oberfläche des Festlands vom Artensterben an gerechnet rund zehn Millionen Jahre lang weitgehend verödet war. (jW)