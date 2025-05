Hsinchu. Ein Forschungsteam aus Taiwan hat einen möglichen Kandidaten für »Planet 9« gefunden. Die Gruppe um Terry Long Phan von der National Tsing Hua University hat ihre Forschungsergebnisse auf dem Preprint-Server Arxiv veröffentlicht; die Untersuchung soll im Fachjournal Publications of the Astronomical Society of Australia publiziert werden. Seit Jahren suchen Astronomen nach »Planet 9«. 2006 war Pluto der Status eines Planeten aberkannt worden. Seitdem gelten nur acht Himmelskörper im Sonnensystem als Planeten. Mike Brown und Konstantin Batygin vom California Institute of Technology (Caltech) hatten 2016 ungewöhnliche Umlaufbahnen transneptunischer Objekte außerhalb der Bahn des Neptun aufgezeichnet. Die Bewegung dieser Objekte ließ die Vermutung zu, dass sie von einer größeren Masse in den äußeren Regionen des Sonnensystems beeinflusst sind. Auf diese Entdeckung geht die Hypothese des neunten Planeten zurück, sie hat einen Wettlauf um seine Entdeckung ausgelöst. Das Forschungsteam aus Taiwan konnte nun bei seiner Suche die Zahl der Verdächtigen auf eins reduzieren. Allerdings hänge die Identifikation »stark davon ab, wie die Eigenschaften von »Planet 9« definiert werden. Wenn die tatsächliche Masse von »Planet 9« größer ist als die von Neptun, gibt es immer noch die Möglichkeit, durch IRAS und Akari entdeckt zu werden«, schreibt die Gruppe. IRAS und Akari sind Weltraumteleskope, deren Datensätze die Forscher bei ihrer Untersuchung verwendet haben; die Daten der beiden Teleskope liegen aber 23 Jahre auseinander. Es bestehe daher auch die Möglichkeit, dass »Planet 9« mit der verwendeten Methode nicht gefunden werden kann. (jW)