Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto/imago

In Massen demonstrierten am Montag Textilarbeiter in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, gegen Lohnsklaverei. Sie forderten die regelmäßige Zahlung ihrer Gehälter einschließlich rückständiger Löhne. Zeitgleich vermeldete die Textilbranche eine weitere Steigerung der Profite durch Exporte in westliche Länder. Laut dem Onlineportal BSS News verzeichnet sie ein Wachstum von zehn Prozent und machte mehr als 32 Milliarden US-Dollar Gewinn durch Exporte. Innerhalb der EU sei Deutschland mit Einfuhren im Wert von 4,08 Milliarden US-Dollar der größte Markt gewesen. (jW)