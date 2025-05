Am 8. Mai jährt sich die Niederlage von Nazideutschland und die Befreiung vom Faschismus zum 80. Mal. Den größten Blutzoll unter den Alliierten zahlten die Soldaten der Roten Armee, die die Hauptlast der Niederringung der deutschen Faschisten zu tragen hatten. Um ihnen zu danken, strömten am Donnerstag in Berlin, wo der 8. Mai einmalig ein arbeitsfreier Feiertag ist, zahlreiche Menschen zu den drei Sowjetischen Ehrenmalen. Dort liegen zehntausende in den letzten Kriegswochen 1945 gefallene sowjetische Soldaten begraben.

Erneut hatte die Stadt Berlin schikanöse und geschichtsvergessene Auflagen für das Gedenken erlassen. So ist es am 8. und 9. Mai rund um die Sowjetischen Ehrenmale im Treptower Park, im Tiergarten und in der Schönholzer Heide verboten, russische und sowjetische Fahnen und Symbole zu zeigen, auch sowjetische Lieder aus dem Großen Vaterländischen Krieg wie »Der heilige Krieg« sind verboten. Von der Zensur betroffen war auch die junge Welt. jW-Verteiler durften die Zeitung nicht auf das Gelände des Ehrenmals nehmen. Die Polizei monierte beim Titel »Hitler kaputt« die abgebildete rote Fahne mit Hammer und Sichel.

Am Vormittag, als noch keine größeren Kontrollen durch Polizei an den Eingängen stattfanden, waren auf dem Gelände des Ehrenmals im Treptower Park auch noch rote Fahnen zu sehen, Nachmittags wurden solche dagegen von der Polizei eingezogen.

Trotz starker Polizeipräsenz ließen sich die Tausenden Besucher ein würdiges Gedenken an die Befreier nicht nehmen. Viele legten roten Nelken an den Gräbern und Monumenten ab.