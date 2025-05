Dresden. Drittligist Dynamo Dresden hat den Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga geschafft. Dem Team genügte eine 0:1 Niederlage am vorletzten Spieltag im Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim, da der drittplazierte 1. FC Saarbrücken seinen Rückstand von fünf Punkten nicht verkürzen konnte. Das saarländische Team verlor seinerseits gegen Alemania Aachen mit 2:4. Der Aufstieg der Dresdner wurde allerdings von Krawallen begleitet. Beide Fanlager drohten kurz vor Spielschluss, den Platz zu stürmen. Der Schiedsrichter unterbrach die Begegnung für rund zehn Minuten. Die Dynamo-Spieler zogen sich zunächst in die Kabine zurück. (dpa/jW)