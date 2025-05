Rotfuchs

Das Maiheft der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« steht im Zeichen des 80. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus. Hans Schoenefeldt illustriert die mit dem Datum verbundene Friedensbotschaft anhand von drei Skulpturen des sowjetischen Bildhauers Jewgeni Wutschetitsch: »Schwerter zu Pflugscharen« in New York, »Mutter Heimat« in Wolgograd und der Soldatenstatue im Berliner Treptower Park. Ralf Hohmann setzt sich mit der deutschen Propaganda Richtung Osten auseinander. Joachim Seider hält mit Blick auf den Faschismus fest: »Ein Ungeheuer kehrt zurück«. Aus ähnlicher Perspektive fragt Gerhard Oberkofler: »Welcher Phönix kommt aus der Asche?« Hans-Jürgen Joseph würdigt die Kritik Rosa Luxemburgs an der SPD. Gregor Putensen geißelt die Hysterie, die in der EU herrscht, weil Trump »aus nüchterner Kostenkalkulation einen ukrainischen Sieg über Russland gestrichen hat.« Jochen Willerding analysiert »Bidens Ukraine-Konflikt und Trumps Beendigungsgambit«, Gerhard Giese fasst Aussagen und Standpunkte dazu zusammen. (jW)

Rotfuchs, Mai 2025, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 870231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98 38 98 30, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Antifa

In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA schreibt Janka Kluge über ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main gegen die spendenfinanzierte Stuttgarter Wochenzeitung Kontext, die im Zusammenhang mit der Berichterstattung über einen rechten Facebook-Chat zu einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 25.000 Euro verurteilt wurde. Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit der rechten Mobilisierung gegen »Christopher Street Day«-Veranstaltungen. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Mai/Juni 2025, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Graswurzelrevolution

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution beleuchtet Rivera Sun die Protestbewegung gegen die Trump-Regierung in den USA. David Scheuing schreibt über die antimilitaristische Arbeit der War Resisters’ International (WRI). (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 53/Nr. 499, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag ­Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail:­ abo@graswurzel.net