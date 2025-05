»Die Massaker von Sétif an einem gewissen 8. Mai 1945«. Französischsprachiger Film mit Untertiteln. An diesem Tag schossen französische Siedler in der algerischen Stadt Sétif auf Demon­stranten, die nach der Befreiung Europas auch die Befreiung ihres Landes von der Kolonialherrschaft forderten. Di., 13. Mai, 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: KoKi, Urachstraße 40, Freiburg/Breisgau

»Frigga Haug – Frauen fragen, alles ändern«. Dokumentarfilm über Leben und Wirken der Philosophin, Soziologin und linken Feministin, einer prägenden Figur der Frauenbewegung in Deutschland. Aktuelles Filmmaterial kombiniert mit Archivaufnahmen aus Jahrzehnten. Mi., 14. Mai, 19 Uhr. Ort und Veranstalter: FMP1, Salon, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin

»Zeitenwende – Angriff auf die Lohnabhängigen«. Onlinedebatte mit der Gewerkschafterin Ulrike Eifler. Wie sich die aktuelle Militarisierung auf gewerkschaftliche Umverteilungskämpfe auswirkt. Do., 15. Mai, 18.30 Uhr. Anmeldung: https://us06web.zoom.us/meeting/register/gEkwpBogSN-RZpsIL2ktSw. Veranstalter: Nie wieder Krieg! Die Waffen nieder!

»Cuba im Film – 29. Festival de Cine Cubano«. Filmfestival, Eröffnungsveranstaltung. Alán González präsentiert seinen Spielfilm »La Mujer Salvaje«, die Chronik der wütenden Konfrontation einer Frau mit sich selbst und einem bigotten christlichen Milieu. Do., 15. Mai, 19 Uhr. Ort: Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Straße 46a, Frankfurt am Main. Veranstalter: Cuba-Gruppe im Dritte-Welt-Haus Frankfurt