Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Kaltes Land: Gegen die Verrohung der Bundesrepublik. Für eine humane Demokratie«, herausgegeben von ­Rudolph Bauer und Holdger ­Platta, erschienen bei Laika Diskurs.

Das Buch»Trump verrückt die Welt: Wie der US-Präsident sein Land und die Geopolitik verändert« von Ansgar Graw, erschienen in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH., haben gewonnen: Elke Grundig aus Annaberg-Buchholz und Friedl Kraußer aus Winkelhaid.