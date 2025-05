Toronto/Winnipeg. Die Florida Panthers haben in den Play-offs der Eishockey-Profiliga NHL auch das zweite Spiel bei den Toronto Maple Leafs verloren. Der Titelverteidiger unterlag am Mittwoch trotz zweimaliger Führung mit 3:4 und liegt in der Best-of-seven-Serie 0:2 zurück. Anton Lundell egalisierte für Florida zwar nach 45:33 Minuten zum 3:3, doch nur 17 Sekunden später erzielte Mitchell Marner für Toronto das letztlich spielentscheidende 4:3. Die Panthers haben in den nächsten zwei Spielen Heimrecht.

Im zweiten Spiel des Tages gelang Mikko Rantanen von den Dallas Stars Historisches. Der finnische Stürmer erzielte zum Auftakt der Serie im Canada Life Centre gegen die Winnipeg Jets beim 3:2 im Mitteldrittel einen Hattrick und schaffte als erster Spieler in den Play-offs einer Saison zwei Dreierpacks innerhalb eines Drittels. Bereits im entscheidenden siebten Spiel der ersten Runde gegen sein Exteam Colorado Avalanche hatte er drei Treffer erzielt (4:2) – damals im Schlussabschnitt. Insgesamt ist Rantanen erst der dritte Spieler, dem in zwei Play-off-Begegnungen nacheinander drei Treffer gelangen. Zuvor schafften dies lediglich Doug Bentley (1944) und Jari Kurri (1985). (sid/jW)