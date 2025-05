Berlin. Alba Berlin wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Euroleague spielen. Der Klub wird statt dessen an der Champions League teilnehmen, die vom Basketball-Weltverband organisiert wird. Die Euroleague wird wie der Eurocup dagegen von einer privaten Sportorganisation durchgeführt. Beide Veranstalter befinden sich seit Jahren im Streit. (dpa/jW)