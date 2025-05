»Die Mörder sind unter uns«. Spielfilm von Wolfgang Staude mit Hildegard Knef. Der Film von 1946 spielt im zerbombten Berlin, wo die Wohnungsnot den heimgekehrten und traumatisierten Militärarzt Mertens mit der ehemaligen KZ-Insassin Wallner (Hildegard Knef) zusammen bringt. Mertens begegnet seinem ehemaligen Hauptmann, der zuvor an der Ostfront für Kriegsverbrechen verantwortlich war und nun wieder als erfolgreicher Geschäftsmann unterwegs ist. Donnerstag, 8.5., 18 Uhr. Ort: Wendler-Areal, Ziegelweg 3, Reutlingen. Veranstalter: Reutlinger Initiative für Frieden und Abrüstung

»Ach wie gut …« vom »Musicalensemble Fallobst«. Die Märchen sollen abgeschafft werden. Sie sind in der heutigen Zeit zu kostenintensiv. Also werden die Märchenfiguren zur Betriebsversammlung einbestellt, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich auf Rationalisierungsmaßnahmen vorbereiten müssen. Betriebsratsvorsitzende Hexe Raffzahn fordert radikale Einsparungen. Da macht Rumpelstilzchen eine furchtbare Entdeckung: Die digitale Box Hexa kann die Märchen auch ohne Bücher und ihre Märchenfiguren erzählen. Kann Rumpelstilzchen Hexe Raffzahn aufhalten? Freitag, 9.5., 15.30 Uhr und 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, Potsdam

»500 Jahre Bauernkrieg. Die Schlacht bei Böblingen und der Böblinger Herrenverrat«. Matinee mit Günter Randecker, Pfleger der Wilhelm-Zimmermann-Gedenkstätte in Dettingen/Erms. Sonntag, 11.5., 11 Uhr. Ort und Veranstalter: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart