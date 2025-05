Rouelle Umali/XinHua/dpa 3,3 Milliarden Menschen lebten 2024 in Ländern, die mehr Geld für Zinsen ausgaben als für Gesundheit und Bildung zusammen (Bewohner eines Slums auf den Philippinen)

Die Schlussfolgerung ist kurz und bündig, spätestens seit Marx ist sie eine Binse: »Soziale Ungerechtigkeit tötet im großen Stil.« Am Dienstag hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf eine Studie vorgestellt, die die Determinanten der Gesundheit untersucht. Demnach beeinflussen Wohnumfeld, Gehalt, Bildung und weitere soziale Faktoren sehr viel stärker als Genetik und Gesundheitssystem, wie lange ein Mensch zu leben hat – konkret: zu über 50 Prozent mehr.

Die Verfasser der Studie erklären in aller Deutlichkeit: »Je benachteiligter die Region ist, in der die Menschen leben, je niedriger ihr Einkommen und je weniger Ausbildungsjahre sie haben, desto schlechter ist ihr Gesundheitszustand und desto weniger gesunde Lebensjahre können sie erwarten.« So lebe die Bevölkerung in Ländern mit der höchsten Lebenserwartung im Durchschnitt 33 Jahre länger, die Sterberate von Kindern unter fünf Jahren sei hingegen in Ländern mit geringem Einkommen 13mal höher als in reichen Regionen. Eine Kluft tut sich auch innerhalb einzelner Staaten auf – vielfach seien die Unterschiede zuletzt größer geworden. Die von der WHO vorgeschlagene Lösung: Ökonomische Ungleichgewichte müssen beseitigt werden. Denn arme Länder hätten kein Geld für Investitionen, weil die Schuldenlast drücke. 3,3 Milliarden Menschen lebten 2024 in Ländern, die mehr Geld für Zinsen ausgaben als für Gesundheit und Bildung zusammen.

Im Zuge der wachsenden Ungleichheit haben die Vereinten Nationen, ebenfalls am Dienstag, eine Verlangsamung des menschlichen Fortschritts konstatiert, in »alarmierendem Maße«. Ihr alljährlicher Bericht zum Index der menschlichen Entwicklung (HDI) analysiert unterschiedliche Indikatoren. »Jahrzehntelang waren wir auf dem Weg, bis 2030 einen sehr hohen Stand der menschlichen Entwicklung zu erreichen, aber die derzeitige Verlangsamung stellt eine reale Bedrohung für den globalen Fortschritt dar«, erklärte UNDP-Chef Achim Steiner laut AFP. Dies mache die Welt »unsicherer, gespaltener und anfälliger für wirtschaftliche und ökologische Schocks«.