München. Thomas Müller darf sich auf eine stimmungsvolle letzte Titelparty in der Münchner Arena freuen. Der 35jährige und seine Teamkollegen vom FC Bayern bekommen die Meisterschale nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonnabend überreicht, wie die Deutsche Fußballiga (DFL) mitteilte. Der insgesamt 34. Meistertitel für die Bayern steht seit Sonntag abend fest. Für Müller ist es bereits das 13. Mal, dass er mit den Münchnern die begehrte Schale entgegennehmen darf. Der auslaufende Vertrag des langjährigen Publikumslieblings und Weltmeisters von 2014 bei den Bayern wird nicht mehr verlängert. Die Partie gegen Mönchengladbach ist demnach Müllers letztes Heimspiel als Profi des deutschen Rekordchampions. Im Sommer steht für den Offensivmann mit den Münchnern dann noch die Klub-WM in den USA an. (dpa/jW)