Der französisch-libanesische Theaterregisseur und Intendant Pierre Audi ist tot. Wie das französische Kulturministerium mitteilte, starb Audi am Sonnabend im Alter von 67 Jahren. Audi war ein moderner Theatermacher, der insbesondere in Frankreich und den Niederlanden, aber auch auf Bühnen weltweit wirkte.

Audi stammte aus Beirut, absolvierte seine Schulzeit in Frankreich und studierte in Großbritannien, wo er das Almeida-Theater gründete. Ab 1988 leitete Audi 30 Jahre lang die Nationaloper in Amsterdam, bis er 2018 die Direktion des Festivals in Aix-en‑Provence übernahm. Ab 2015 war er zudem künstlerischer Leiter der Park Avenue Armory von New York. Parallel dazu inszenierte Audi etwa an der Bayerischen Staatsoper in München, der Oper in Paris, der Staatsoper von Wien oder bei den Salzburger Festspielen.

Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima würdigten Audi als »einen Meister des Musiktheaters«, der mit seinen Vorstellungen viele im Herzen zu berühren wusste, »auch uns«. »Als Direktor der niederländischen Oper und des Holland Festivals gab er dem niederländischen Kultursektor besonderen Glanz.« (dpa/jW)