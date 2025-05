Madrid. Tennisweltranglistenerste Aryna Sabalenka besiegte im Finale des WTA-1000-Turniers von Madrid am Sonnabend die an vier gesetzte frühere US-Open-Siegerin Cori Gauff aus den USA mit 6:3, 7:6 (7:3) und feierte nach 2021 und 2023 ihren dritten Titel in der spanischen Hauptstadt. Sie ist damit Rekordsiegerin beim Sandplatzturnier in Madrid zusammen mit der Tschechin Petra Kvitová (2011, 2015, 2018). Im gesamten Turnier gab Sabalenka nur einen Satz ab. Bei allen anderen Sandplatzturnieren der WTA-Tour ist die 26jährige bisher noch ohne Erfolg. (sid/jW)