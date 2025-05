»Gedenken an Wladimir Gall in Verbindung mit dem 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus«. Nach der Kundgebung folgt eine Podiumsdiskussion »Erinnerung an Wladimir Gall. 80 Jahre Befreiung – wie weiter?« Mittwoch, 7.5., 18.30 Uhr. Ort: Zitadelle Spandau, Berlin. Veranstalter: Bündnis gegen rechts und VVN/VdA Spandau

»Der Bandera-Komplex. Ukrainischer Faschismus, deutsche Kontinuitäten und hilfloser Antifaschismus«. Vortrag mit Diskussion. Mit jW-Autorin Susann Witt-Stahl. Banderisten und andere Faschisten werden zur Kriegerelite hochgerüstet und dienen als Legionäre der westlichen »Wertegemeinschaft« im Stellvertreterkrieg gegen Russland. Mittwoch, 7.5., 19 Uhr. Ort: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart, Veranstalter: Waldheim Stuttgart und Naturfreunde Sillenbuch

»Nie wieder Krieg – hat die Parole noch eine Zukunft«. Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Wolfram Wette. Der Historiker und Friedensforscher befasst sich mit der 100jährigen Parole »Nie wieder Krieg« und ihrer Aktualität in Zeiten »Kriegstüchtigkeit« und »Zeitenwende«. Mittwoch, 7.5., 19 Uhr. Ort: Jugendzentrum franz. K, Unter den Linden 23, Reutlingen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung.

»Festkundgebung zum Tag der Befreiung vom Faschismus«. Mit einem internationalistischem Bühnenprogramm und einem »Weg des Widerstands«. Donnerstag, 8.5. 12 Uhr. Ort: Jungfernstieg, Hamburg. Veranstalter: Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag