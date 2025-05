1525, 5. Mai: Martin Luther distanziert sich in seiner Schrift »Wider die mörderischen Rotten der Bauern« vom aufbegehrenden Landvolk, Städtebürgertum und niederen Adel. Viele Jahre hatte er selbst gegen die kirchliche Autorität gepredigt. Als 1521 die frühbürgerliche Befreiungsbewegung ernst gemacht hatte, verurteilte er den revolutionären Kampf der Bauern unter Führung von Thomas Müntzer.

1940, 10. Mai: Nach dem Angriff der Nazis auf Dänemark und Norwegen und vier Wochen später auf Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Frankreich wird Großbritanniens Premierminister Neville Chamberlain zum Rücktritt gezwungen. Winston Churchill bildet eine Koalitionsregierung aus Konservativen, Liberalen und der Labourpartei. Er beendet die profaschistische Appeasementpolitik seines Vorgängers. Trotz seines unversöhnlichen Antikommunismus gehen er und die USA die Antihitlerkoalition mit der Sowjetunion ein. Um die UdSSR zu schwächen, verzögert er aber die Errichtung einer zweiten Front in Europa.

1945, 5. Mai: In Prag erheben sich Widerstandsgruppen der Tschechen gegen die deutsche Besetzung. Die deutsche Gegenwehr in Böhmen bricht zusammen. Am 9. Mai wird Prag von sowjetischen Truppen besetzt. Danach beginnt die Austreibung der sudetendeutschen Bevölkerung.

1945, 5. Mai: Das Konzentrationslager Mauthausen wird durch die Truppen der 11. US-Panzerdivision der 3. US-Armee, geleitet von dem Delegierten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) Louis Häfliger, befreit.

1945, 7. Mai: Generaloberst Alfred Jodl (Heer), Generaladmiral von Friedeburg (Marine) und General Wilhelm Oxenius (Luftwaffe) unterzeichnen als Vertreter der Wehrmacht im Hauptquartier der Alliierten im französischen Reims die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs.

1945, 8. Mai: Das Oberkommando der Wehrmacht unterzeichnet (am 9. Mai, 0.16 Uhr) in Anwesenheit der bevollmächtigten alliierten Generäle die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Die einen Tag zuvor in Reims erfolgte Kapitulation wird auf Wunsch von Marschall Georgi Schukow in Berlin wiederholt.