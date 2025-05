Nach dem Rücktritt von Berlins Kultursenator Joe Chialo will Regierungschef Kai Wegner »zeitnah eine sehr gute Lösung« finden. Wie die Nachfolgelösung aussehen könnte, ließ Wegner (CDU) in einer der dpa vorliegenden Stellungnahme offen. Der Regierende Bürgermeister erklärte, er habe den Wunsch Chialos, aus dem Amt entlassen zu werden, »zur Kenntnis genommen und werde dem Wunsch entsprechen«. Er danke ihm für sein Engagement für Berlin in den vergangenen zwei Jahren.

Berlin sei eine Kulturmetropole von Weltrang, und er sei sich der Bedeutung von Kunst und Kultur sehr bewusst, so Wegner. »Ich führe seit einigen Wochen einen sehr intensiven, konstruktiven und vertrauensvollen Kulturdialog – gemeinsam mit Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson.« Im Kulturdialog sei mit allen Beteiligten verabredet, angesichts der finanziellen Herausforderungen im Sommer zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Die Berliner Kultur steht wie viele Bereiche unter akutem Spardruck. (dpa/jW)