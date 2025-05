Arlette Bashizi/REUTERS

Die Demokratische Republik (DR) Kongo und Ruanda wollten am Freitag einen Entwurf für einen Friedensvertrag vorlegen. In Erwartung des Abkommens kehrten im Osten der DR Kongo bereits Kriegsvertriebene wieder in ihre Dörfer zurück (Foto). Delegationen beider Länder hatten sich in den vergangenen Wochen in Katar getroffen, um ihre Differenzen beizulegen. Auch die USA schalteten sich als Vermittler ein. Unklar ist aber, wie sich die Miliz »M 23« verhalten wird, die von Ruanda unterstützt wird und weite Gebiete im Osten der DR Kongo kontrolliert. (jW)