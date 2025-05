jW

Daran, dass ich manchmal aufschrecken muss, sind Digitalisierung und Smartphone schuld. Mitunter Push-Nachrichten, die ich abonniert habe. In einer hieß es zuletzt: »Hoffenheim II steigt auf.« Hoffenheim? Die sind doch schon im Oberhaus. Die römische Zwei hatte ich übersehen, okay, die zweite Mannschaft also. Aber wohin aufgestiegen? Nach einer kurzen Recherche war klar: In der dritten Liga wird künftig eine weitere Zweitvertretung eines DFL-Vereins spielen. Schon wieder – Zweitvertretungen. Ein leidiges Thema. Denn es ist ja so: In den fünf Regionalligen gibt es jeweils 18 Teilnehmer bzw. 90 Mannschaften insgesamt. Darunter befinden sich 19 zweite Mannschaften. Fünf von ihnen spielen in der Weststaffel der Regionalliga, also in der Liga, in der diese Saison zwei Mannschaften aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb einstellen mussten. Eine weitere Mannschaft will nach Einleitung des Insolvenzverfahrens mit einer besseren Kirmestruppe die Saison wenigstens halbwegs sportlich beenden.

Wann begreifen der DFB und seine Regionalverbände, dass zweite Mannschaften nichts im normalen Spielbetrieb verloren haben? Sie bringen kaum Fans mit zu Auswärtsspielen, schmälern somit die Einnahmen der anderen Vereine, die auf jeden Cent angewiesen sind, nicht zuletzt, weil Fernsehgelder und ­zahlungskräftige Sponsoren Mangelware sind. Auch werden Spieler aus dem Profibereich fleißig hin- und hergeschoben – ein elementarer Eingriff in den sportlichen Wettbewerb.

Wenn dem DFB die Amateure tatsächlich am Herzen liegen, muss er endlich dafür sorgen, Zweitvertretungen in einer eigenen Liga spielen zu lassen. Ein solcher Wettbewerb wäre gerechter, zudem nähme man im Übergangsbereich von Amateur- zum Profifußball anderen Vereinen nicht die Plätze weg.

»Sport frei!« vom Fananwalt.