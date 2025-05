Das Gemüse steht Pate: Im Rahmen des diesjährigen »Sellerie-Weekends« wird in der Berliner Galerie »io lux« am 2. Mai die Ausstellung »Kunst am Küchenmöbel« eröffnet. Gezeigt werden Bilder und Objekte, die mit Küche oder Kochen zu tun haben oder die mit Hilfe von Küchengeräten entstanden sind. Künstlerinnen sind Andrea Freiberg, Reinhold Gottwald, Christine Kriegerowski, Astrid Menze, Gowara Minsa, Anton Schwarzbach, Dorit Trebeljahr, Gisela Weimann, Markus Willeke. Ausstellung bis 18. Mai. iolux.de (jW)