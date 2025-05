YAMIL LAGE/AFP

Millionen Kubaner feierten in allen Provinzen am Donnerstag auf Demon­strationen den 1. Mai. In Anwesenheit der Staatsführung Kubas bekräftigte der Generalsekretär der Gewerkschaften, Ulises Guilarte, in der Hauptstadt Havanna (Foto), das karibische Land werde unerschütterlich seine Unabhängigkeit, Freiheit und soziale Gerechtigkeit verteidigen. Die Welt erlebe eine erneute und gefährliche imperialistische Offensive mit neofaschistischen Ausdrucksformen zur Neugestaltung des Systems der internationalen Beziehungen. (Prensa Latina/jW)