Hau Dinh/REUTERS

Vietnam feiert an diesem Mittwoch den 50. Jahrestag der Befreiung Saigons und der Wiedervereinigung des Landes. Am 30. April 1975 stürmten die kommunistischen Truppen den Präsidentenpalast und nahmen die Stadt ein. In der seitdem nach dem Revolutionär Ho Chi Minh benannten Metropole sind riesige Feiern samt Militärparade geplant. Im »Amerikanischen Krieg«, wie er in Vietnam genannt wird, wurden in fast 20 Jahren mehrere Millionen Menschen getötet. Die Opfer des US-Einsatzes des Entlaubungsmittels »Agent Orange« leiden noch immer an den gesundheitlichen Folgen. (jW)