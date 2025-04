Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Alexander Payne (»The Holdovers«) übernimmt in diesem Jahr den Juryvorsitz der Filmfestspiele von Venedig. Der 64jährige wird im September bei der 82. Auflage des Festivals den Goldenen Löwen für den besten Film verleihen, wie die Organisatoren der Biennale in Venedig am Montag mitteilten. Die Festspiele in der norditalienischen Lagunenstadt finden dieses Jahr vom 27. August bis 6. September statt.

Der zweifache Oscar-Preisträger Payne (»Sideways«, »The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten«) sagte laut Mitteilung, es sei für ihn »eine große Ehre und Freude«, in der Jury der Filmfestspiele mitzuwirken. Er verehre die fast hundertjährige Geschichte des Festivals, »in der der Film als Kunstform gefeiert« werde. »Ich könnte mich nicht noch mehr freuen.« (dpa/jW)