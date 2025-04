Die Schauspielerin Urte Blankenstein, die jahrzehntelang die aus dem DDR-Fernsehen bekannte Kultfigur Puppendoktor Pille verkörperte, ist tot. Blankenstein starb mit 81 Jahren in Berlin, wie die Zeitschrift Superillu am Montag unter Berufung auf ihren Sohn berichtete. Die Figur der »Frau Puppendoktor Pille mit der großen runden Brille«, die sie von 1968 bis 1988 im DDR-»Sandmännchen« spielte, war Blankensteins berühmteste Rolle. Sie berichtete aus einer fiktiven Sprechstunde und gab Tips für Gesundheit, Ernährung oder auch Spiele. Noch bis zuletzt trat Blankenstein dem Bericht zufolge als Puppendoktor Pille auf Bühnen und in Altersheimen auf. (AFP/jW)