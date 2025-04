Lindsey Wasson/AP/dpa

In Kanada haben Angehörige am Sonntag (Ortszeit) in Vancouver um die Opfer des Attentats vom Vortag getrauert. Ein 30jähriger war in eine Menschenmenge bei einem philippinischen Gemeindefest gefahren und hatte mindestens elf Menschen getötet. Ein terroristisches Motiv wurde von der Polizei ausgeschlossen; der Täter weise eine lange Geschichte psychischer Krankheiten auf. Am Tag vor den Parlamentswahlen am Montag sagte der Premierminister Mark Carney, der Anschlag habe das Land »schockiert, erschüttert und mit gebrochenem Herzen zurückgelassen«. (jW)