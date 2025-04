Gaza: Zehn Tote bei Angriff auf Schulgebäude

AP Photo/Jehad Alshrafi Die ausgebrannte Schule in Gaza am Mittwoch

Gaza/Tel Aviv. Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude in der Stadt Gaza hat es palästinensischen Angaben zufolge zehn Tote gegeben. In dem Gebäude seien Vertriebene untergebracht gewesen, teilte der Zivilschutz mit. Die israelische Armee behauptete wie in solchen Fällen üblich, dass das Ziel des Luftschlags auf das ehemalige Schulgebäude ein »Kommandozentrum« der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads gewesen sei. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich dort Mitglieder dieser Organisationen versammelt, so das Militär. Vor dem Angriff in der Nacht zu Mittwoch habe die Armee zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Zivilbevölkerung zu schonen. In palästinensischen Medien verbreitete Aufnahmen zeigen Feuer und starke Schäden nach dem Angriff in dem Gebäude sowie zerstörte Zelten zeigen. Den Berichten zufolge sollen Menschen verbrannt sein. (dpa/jW)