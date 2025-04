»Antifa – Schulter an Schulter, wo der Staat versagte«. Film mit anschließendem Gespräch. Ein historischer Streifzug durch die Höhepunkte der Antifabewegung, die eine unterschätzte Rolle im Deutschland der 1990er und 2000er Jahre spielte. Dienstag, 29.4., 19 Uhr. Ort: Naxoshalle, Waldschmidtstraße 8, Frankfurt am Main. Veranstalter: Naxos-Kino

»Löhne erhöhen. Mieten senken. Frieden schaffen«. Demonstration. Seit Jahren wird in Berlin gespart und gekürzt. Diese Politik wird jetzt auf einen neuen Höhepunkt getrieben. Mittwoch, 30.4., 17 Uhr. Ort: Elise-und-Otto-Hampel-Platz/Müllerstraße 147, Berlin. Veranstalter: »Hände weg vom Wedding!« und viele andere

»Heraus zum revolutionären 1. Mai! Für die soziale Revolution! Gemeinsam gegen Sozialraub, Faschismus und Krieg!« Demonstration. Donnerstag, 1.5., 11.30 Uhr. Ort: Ecke Bauerngasse/Gostenhofer Hauptstraße, Nürnberg. 14.30 Uhr: Internationalistisches Straßenfest in der Müllnerstraße. Veranstalter: »Organisierte Autonomie« Nürnberg und 30 weitere Organisationen

»Blumen für Stukenbrock«. Vortrag. Prof. Eldad Davidov von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung referiert über den Umgang mit sowjetischen Ehrenmalen in Deutschland und erinnert an die Einweihung des Obelisken vor 80 Jahren. Freitag, 2.5., 18 Uhr. Ort: Stadtarchiv Bielefeld, Kavalleriestraße 17, Raum SO 2, Bielefeld. Veranstalter: Arbeitskreis »Blumen für Stukenbrock«