Berlin. Die Eisbären Berlin haben zum elften Mal die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Am Freitag abend gewann der Titelverteidiger das entscheidende Finalspiel gegen die Kölner Haie zum dritten Mal in Serie mit 7:0 und setzte sich damit in der Best-of-Seven-Serie mit 4:1 durch. Zach Boychuk gelang ein Doppelpack, außerdem trafen Gabriel Fontaine, Ty Ronning, Marcel Noebels, Yannick ­Veilleux und Frederik Tiffels für die erneut in allen Belangen überlegenen Hauptstädter. Torhüter Jake Hildebrand blieb im dritten Spiel hintereinander ohne Gegentor. (dpa/jW)