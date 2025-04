Berlin. Nach 15 Jahren hat Berlin wieder einen Fußballklub in der Frauenbundesliga. Der 1. FC Union machte am Sonntag mit einem 6:1 gegen Borussia Mönchengladbach seinen Durchmarsch von der Regionalliga ins Oberhaus perfekt und hat bei noch drei ausbleibenden Spieltagen den Aufstieg in die nationale Eliteklasse sicher. Da die Bundesliga auf 14 Mannschaften aufgestockt wird, steigen in dieser Saison drei Zweitligisten auf. Nürnberg steht bereits als Aufsteiger fest. Der einstige Serienmeister Turbine Potsdam steigt aus der Bundesliga ab. (dpa/jW)