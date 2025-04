Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) schreibt Bernd Tabuch über die in St. Louis ansässige PR-Firma V-Fluence, die international Informationen über konzernkritische Aktivisten und Wissenschaftler gesammelt haben soll. Außerdem: Beiträge zur neuen deutschen Regierungskoalition als »gute Wahl für Bayer« und zu den Lieferketten des Leverkusener Konzerns. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 2/2025, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen ­Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org

Rotfuchs

Die Aprilausgabe der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« enthält Beiträge zum Ausgang der Bundestagswahlen (Wolfgang Herrmann, Heinz Günther, Ekkehard Lieberam) sowie zum alten und neuen Aufrüstungsprogramm (Dietmar Hänel, Ralf Hohmann, Gerdt Puchta). Hans Schoenefeldt kommentiert die Vorgänge in Georgien, Achim Seider Widersprüche des Kapitalismus. Gerhard Giese analysiert militär- und geopolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, Uwe Behrens betont, dass die »Transformation der Wirtschaft Chinas greift«. Michael Polster erinnert an die Bedeutung, die der Badische Bahnhof im schweizerischen Basel in der Nazizeit für Antifaschisten hatte. Sebald Daum schildert die Berliner Operation der Roten Armee. Werner Knoblich fragt, was »Kontextualisierung eines sowjetischen Ehrenmals« in Dresden bedeuten soll. Richard Jawurek schreibt: »80 Jahre Dresden mahnen: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg«. Johann Weber hat zur 2018 zusammengebrochenen Kampagne zum »DDR-Zwangsdoping« im Bundesarchiv nachgefragt. (jW)

Rotfuchs, April 2025, 36 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 870231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98 38 98 30, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Arbeiterpolitik

Die Beiträge in der neuen Ausgabe der Informationsbriefe der Gruppe Arbeiterpolitik behandeln die Themen Aufrüstung und »Schuldenbremse«, die »geräuschlose« Bürgerschaftswahl in Hamburg und den politischen Ansatz der neuen US-Regierung mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. (jW)

Arbeiterpolitik, Nr. 1/2025, 31 Seiten, 3 Euro, Bezug: Gesellschaft zur Förderung des Studiums der Geschichte der Arbeiterbewegung e. V. (GFSA), Postfach 106426, 20043 Hamburg, E-Mail: arpo.berlin@gmx.de