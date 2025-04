Eine mehrere Meter große Bibelseite ist in Mainz anlässlich des Eröffnungsfestes zum Kultursommer Rheinland-Pfalz gedruckt worden. Die Seite habe eine Breite von fünf Metern und eine Länge von über sieben Metern, hieß es seitens der Stadt am Sonnabend. Es handele sich um die größte Bibelseite der Welt. Abgedruckt wurde demnach die erste Seite des Johannes-Evangeliums, wie es in der »Shuckburgh-Bibel« steht. Dabei handelt es sich um eine der beiden Ausgaben der Gutenberg-Bibeln, die im Gutenberg-Museum besichtigt werden können. (dpa/jW)