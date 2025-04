Viele Menschen wollen nach dem Papst-Tod Edward Bergers Vatikan-Drama »Konklave« sehen oder die Romanvorlage von Robert Harris lesen. Anbieter berichten von einer gestiegenen Nachfrage. Auch die jüngst erschienene Autobiografie von Papst Franziskus, der vergangenen Montag gestorben ist, erlebt aktuell einen Verkaufsboom.

Eine Sprecherin des Penguin-Verlags sagte auf Nachfrage, dass »alle Bücher des Papstes aus unserem Haus aktuell sehr stark nachgefragt sind und das Interesse an seinem Wirken und seiner Lebensgeschichte riesig ist. Darunter ist seine erst im Januar erschienene Autobiografie ›Hoffe‹ sicher der wichtigste Titel für uns.« Vergangenen November startete hierzulande der Film »Konklave« in den Kinos. Das Drama, das sich mit den inneren Machtmechanismen der katholischen Kirche während der Papstwahl beschäftigt, erlebt derzeit einen deutlichen Anstieg bei den Abrufzahlen. Beim Anbieter Amazon Prime befinde sich der Film derzeit auf Platz eins der Videocharts für Kauf- und Leihtitel in Deutschland und Österreich.

Von einem rasanten Anstieg der Streamingzahlen in den USA schrieb die New York Times und zitierte den Datenanalyst Luminate: »Die Daten zeigen einen Anstieg der Zuschauerzahlen um 3.200 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.« Das Oscar-prämierte Drama ist auch wieder in einzelnen Kinos angelaufen. So teilte etwa die Yorck-Kinogruppe mit, dass sie »Konklave« zurück ins Kino bringe. (dpa/jW)