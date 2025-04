»Umweltzeitbombe Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee«. Vortrag und Diskussion mit Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut. Montag, 28.4., 19 Uhr. Ort: Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4, Bremen. Veranstalter: Bremer Friedensforum

»Operation Ernte – Chronik eines Putschplans in Afrika«. Film von Jürgen Roth und Thomas Giefer. Anmeldung: afrikahaus@t-online.de. Montag, 28.4., 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Afrika-Haus, Bochumer Straße 25, Berlin

»Der Frankfurter Aufstand von 1525«. Vortrag. Im Zuge des Bauernkrieges kam es auch in Städten zu Erhebungen von Handwerkern und Angehörigen sozialer Unterschichten. Die Frankfurter 46 Artikel von 1525 wurden verbreitet und dienten Aufständischen in anderen Städten als Vorlage für ihre Forderungskataloge. Montag, 28.4., 18 Uhr. Ort: Karmeliterkloster, Münzgasse 9, Frankfurt am Main. Veranstalter: Institut für Stadtgeschichte

»Brot und Rosen – Lieder für eine bessere Welt«. Konzert und Lesung mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern zur Erinnerung an den 8. Mai 1945. Mittwoch, 30.4., 19.30 Uhr. Ort: Bennohaus, Bennostraße 5, Münster. Veranstalter: Kulturverein Frauenstraße u a.

»›15 Minute Steinwache Dortmund‹. Zum Leben der Widerstandskämpfer gegen den Hitlerfaschismus, Rudi Steffens und Jenny Kokkeling.« Mittwoch, 30.4., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Dost Kitabevi, Münster Str. 17/19, Dortmund

»Milliarden für die Rüstung? Nicht mit uns!« Kundgebung. Nein zu den Kriegskrediten. Nein zur »Taurus«-Lieferung an die Ukraine. Sonnabend, 3.5., 14 Uhr. Ort: Markt, Strausberg. Veranstalter: Demo SRB Strausberg