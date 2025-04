Dieses Feuilleton hat ein Faible für den vor 50 Jahren gestorbenen Dichter Rolf Dieter Brinkmann, das sollten die geneigten Leser an Frank Schäfers Serie »Brinkmanns Brandflecken« bemerkt haben. Da nimmt es nicht wunder, dass es einigen unserer freien Autoren ähnlich geht und sie nun in Berlin einen Abend als Hommage an das Enfant terrible des BRD-Literaturbetriebes organisiert haben: Am 28. April lesen ab 21 Uhr in der »Montagsbar« (Fehrbelliner Str. 6, 10119 Berlin-Prenzlauer Berg) u. a. Kai Pohl, Vincent Sauer, Clemens Schittko und Brinkmanns alter Spezi Ralf-Rainer Rygulla. (jW)