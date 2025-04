In Portugal ist am Freitag das 51jährige Jubiläum der Nelkenrevolution gefeiert worden. Auch in Lissabon (Bild) gedachten Tausende der Befreiung von der faschistischen Diktatur. Auf der Avenida da Liberdade skandierten die Mengen »25 de Abril sempre, fascismo nunca mais« (25. April für immer, Faschismus nie wieder) und sangen »Grândola, Vila Morena«, das Lied, das einst den Beginn der Revolution signalisierte. Bis 1975 erreichten dann auch alle afrikanischen Kolonien Portugals nach 15 Jahren Befreiungskampf ihre Unabhängigkeit. (jW)